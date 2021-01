Die Impfzentren in Lingen und Papenburg nehmen ab 1. Februar 2021 ihren Betrieb auf.

Thomas Frey/dpa

Lingen. Es kann losgehen im Emsland: Die Impfzentren in Lingen und Papenburg nehmen ab 1. Februar 2021 ihren Betrieb auf. Fragen und Antworten zum Start der Corona-Impfungen in der Region.

Das Land Niedersachsen hat die nächsten Impfstofflieferungen angekündigt, somit kann im Landkreis Emsland der Betrieb in den beiden Impfzentren in Lingen und Papenburg am Montag, 1. Februar 2021, aufgenommen werden. Die Terminvergabe ist be