Im April soll mit dem Entkernen des Gebäudes der Sparkasse am Markt in Lingen begonnen werden.

Thomas Pertz

Lingen. In eine Großbaustelle wird die Sparkasse Emsland die Lingener Innenstadt verwandeln, wenn die Arbeiten am Neubau auf dem Grundstück Am Markt 2-4 beginnen. Robert Koop, Fraktionsvorsitzender der Bürgernahen (BN) im Stadtrat, ist Anwohner. Er kritisiert den Vorstand der Sparkasse mit deutlichen Worten.

Wie mehrfach berichtet, wird das bisherige Gebäude der Sparkasse auf dem Grundstück Am Markt 2-4 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Mit dem Entkernen des alten Gebäudes soll im April begonnen werden. Die Arbeiten sollen im Juli