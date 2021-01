Studentin Beyda Berber überreicht dem Geschäftsführer der Lingener Seniorenvertretung die Ergebnisse einer Umfrage.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Jung hilft Alt: Dieses Motto hat jetzt eine Gruppe Studierender umgesetzt. Die Lingener Seniorenvertretung wollte wissen, was sich die rund 14.600 Lingener, die älter als 60 Jahre sind, wünschen, was sie bewegt, was sie brauchen. Antworten hat die Seniorenvertretung durch eine Umfrage erhalten, die von den Studierenden entwickelt und ausgewertet wurde.

Melanie Dumler und Beyda Berber studieren im 5. Semester Betriebswirtschaft und Management am Campus Lingen. Im Rahmen einer Projektarbeit haben sie gemeinsam mit zwei weiteren Kommilitonen einen Fragebogen zu den Bereichen Mobilität,