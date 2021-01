Zukunft von Douglas-Filiale in Lingen noch ungewiss

Die Douglas-Filiale in Lingen liegt zentral an der Ecke Marienstraße/Lookenstraße. Ob sie von den bevorstehenden Schließungen betroffen ist, ist derzeit noch offen.

Mike Röser

Lingen. Die Parfümerie Douglas ist mit einer großen Filiale in bester Citylage in Lingen vertreten. Europaweit schließt die Kette jedoch voraussichtlich demnächst rund 500 Filialen, davon etwa 60 in Deutschland. Ob auch Lingen davon betroffen ist, halten die Verantwortlichen noch offen.

"Mit Rücksicht auf die Mitarbeiter, die nicht aus den Medien erfahren sollen, dass ihr Arbeitsplatz wegfällt, machen wir vorerst keine Angaben darüber, welche Filialen geschlossen werden", erklärte Douglas-Pressesprecherin Eva Krüger auf Na