Radfahrer bei Unfall am Kreisverkehr in Lingen verletzt

Archiv/DPA

Lingen. Am Dienstag ist es zu einem Unfall an der Lindenstraße gekommen, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 15.30 Uhr an der Lindenstraße. Die Fahrerin eines blauen Skoda verließ den Kreisverkehr am Jakob-Wolff-Platz in Richtung Lindenstraße, als sie mit einem Radfahrer kollidierte. K