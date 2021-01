Ein Ärzteteam im Operationssaal eines Krankenhauses.

Sven Hoppe/dpa

Lingen. Wegen der gestiegenen Infektionszahlen in der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen und Monaten häufen sich auch Berichte über verschobene Operationstermine in Krankenhäusern. Wie stellt sich die Situation im Lingener Bonifatius-Hospital dar?

Die Zahlen: 13200 Operationen sind 2020 im Lingener Krankenhaus durchgeführt worden, 1441 Eingriffe weniger als ein Jahr zuvor. 4200 Operationen wurden 2019 ambulant durchgeführt und 10441 stationär. Im vergangenen Jahr waren