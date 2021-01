Johannes Kruse soll mit seiner Königin Julia Duscha weiter im Amt als König der Kivelinge bleiben, obwohl er mittlerweile verheiratet ist.

Wilfried Roggendorf

Lingen. "Die Mitgliedschaft erlischt durch Heirat." So steht es in der Satzung der Lingener Kivelinge. Seit Jahrhunderten sind aktive Mitglieder nur die unverheirateten Bürgersöhne der Stadt. Doch dies könnte sich wegen Corona zeitweise ändern. Das sieht zumindest eine Beschlussvorlage des Vorstandes für die Generalversammlung am Samstag, 30. Januar, vor.

Eigentlich ist es undenkbar: Ein aktiver Kiveling mit Ehering am Finger. Einmal "auf dem Feld der Ehe gefallen", wie es bei den Kivelingen so schön heißt, ist es mit der Mitgliedschaft im Bürgersöhne-Aufzug zu Lingen vorbei. Doch