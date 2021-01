Passt in jedes Portemonnaie: Die Einkaufskarte "Lingener Stadtguthaben".

Helmut Kramer

Lingen. Im Plastikartenformat passt das "Lingener Stadtguthaben" in jedes Portemonnaie. In dem vieler Lingener ist die Einkaufskarte offenbar schon vorhanden, denn seit der Einführung wurden 412.000 Euro auf diese Karten geladen. Und bald soll an damit an noch mehr Stellen bezahlt werden können.

An die Karte gekoppelt sind über 100 "Akzeptanzstellen" in Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen. Beim Einkauf können beliebige Teilbeträge des Guthabens eingelöst werden, der Restbetrag bleibt für den nächsten Einkauf au