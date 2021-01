Das Tragen von FFP2-Masken oder medizinischen Masken ist beim Einkaufen, Arztbesuch oder beim Benutzen von Bussen und Bahn vorgeschrieben.

Lingen. Seit diesem Montag haben Stoffmasken in Bussen, beim Einkaufen oder Arztbesuch ausgedient. Vorgeschrieben sind dort nun medizinische Masken oder die qualitativ besseren, allerdings noch teureren FFP2-Masken. Aber was ist mit denen, die sich diese nicht leisten können? Sozialverbände in Lingen äußern sich besorgt.

Thomas Pertz Hermann-Josef Schmeinck, Geschäftsführer des SKM in Lingen. Hermann-Josef Schmeinck, Geschäftsführer des SKM in Lingen: „Beim Kauf von FFP-2-Masken kommen für einen 20er-Karton schnell 40 b