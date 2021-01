Amira Racho schreibt über Arbeit mit Flüchtlingen in Lingen

Amira Racho (links) half Flüchtlingen im LWH in Lingen und schrieb nun darüber. Antonia Wengert war ihre Kollegin in dem Buch-Projekt.

Kulturschocker

Lingen. Ein Jahr lang hat Amira Racho Flüchtlingen im Wohnheim am Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen geholfen. Die Arbeit der FSJlerin in den Jahren 2015 und 2016 war wichtig, denn: Sie konnte mit den Geflohenen sprechen. Rachos Erfahrungen sind nun ins Buch "Heimat und Identität" eingeflossen - und das im Poetry-Slam-Stil.

Das Buch ist auf Grundlage eines Workshops von Amira Racho im Dezember herausgegeben worden. Sie hat von 2015 bis 2016 ein Freies Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Politik im Ludwig-Windthorst-Haus (LWH) in Lingen-Holthausen absolviert. Ihr Ei