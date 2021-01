Kimberley Scholl vom Zirkus Renz ist auf dem Weg in die provisorische Manege in Itterbeck, wo das Training für Tier und Mensch weitergeht.

Henrik Hille

Itterbeck. Wegen der Corona-Pandemie sitzt der Zirkus Renz International seit März 2020 in Itterbeck in der Grafschaft Bentheim fest. Der letzte Auftritt? Im August in Lingen. In einer provisorischen Manege versuchen Mensch und Tier fit zu bleiben, während sich die laufenden Kosten häufen.

Reihe an Reihe stehen die Wohnwagen des Zirkus Renz International auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände in Itterbeck. Zwischen den rollenden Herbergen der Zirkusfamilie laufen die Ziegen zielstrebig auf eine große Halle zu. Gefolgt von Antho