Forum in Lingen erinnert digital an Befreiung des KZ Auschwitz

Am 27.Januar jährt sich zum 76. mal die Befreiung des Konzentrationslagers durch die Rote Armee. Von 1940 bis 1945 betrieb die SS den Komplex mit zahlreichen Außenlagern als Konzentrations- und Vernichtungslager.

Foto: dpa

Lingen. 27. Januar, Holocaustgedenktag: Auch in Lingen wird am nächsten Mittwoch an die Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz vor 76 Jahren erinnert – aber wegen der Corona-Pandemie anders als in vergangenen Jahren.

Rund 250 Menschen waren 2020 der Einladung vom Dekanat Emsland-Süd, der Stadt Lingen, dem Ludwig-Windthorst-Haus und dem Forum Juden-Christen in die Bonifatius-Kirche gefolgt. Dort erinnerten sie in Worten und in der Form der Musi