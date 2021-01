Feuerwehr Lingen rückt zu Stephanus-Haus an Hannoveraner Straße aus

In der Wohnanlage des Stephanus-Hauses in Lingen hat die Brandmeldeanlage einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Thomas Pertz

Lingen. Zum Stephanus-Haus an der Hannoveraner Straße in Lingen ist die Feuerwehr am Freitag um 9.51 ausgerückt. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte schnell die Ursache des Alarms fest. Beim Kochen entstehende Dämpfe hatten die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr rückte wieder ab, ohne weiter Eingreifen zu müssen.