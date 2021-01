Zu den 500 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschlandlaut "Focus Business" gehörte der Stadtkiosk von Julius Frilling bereits im Jahr 2018.

Foto: Julia Mausch

Lingen. In der Corona-Krise, die Existenzen bedroht, eröffnet Julius Frilling einen „Stadtkiosk“ nach dem anderen. Ist der Lingener Jungunternehmer ein Gewinner in der Pandemie? Nein, betont der 26-Jährige und nennt andere Gründe für seinen Erfolg.

Erst vor wenigen Tagen hat Frilling an der Bahnhofstraße in Meppen seinen inzwischen 14. Stadtkiosk eröffnet. Dabei bleibt es nicht. Der 15. Standort wird am 1. März in Emlichheim in der Grafschaft Bentheim eine Adresse bekommen, wo de