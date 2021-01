Handschellen klickten: Ein Mann wurde beim Diebstahl von der Nachbarschaft überwältigt.

Lingen . Auf frischer Tat ertappt: Zwei Männer haben am frühen Donnerstagmorgen mehrere Autos in Lingen aufgebrochen. Ein Anwohner bemerkte die Einbrecher und alarmierte die Nachbarn: Ein Täter konnte so überwältigt werden.

Ein 37-Jähriger steht in Verdacht, gegen 5.45 Uhr, gemeinsam mit einem unbekannten Komplizen, zwei VW-Bullis im Veilchenweg in Lingen aufgebrochen und durchsucht zu haben. Als die beiden Täter sich wenig später an einem weiteren Fahrzeug an