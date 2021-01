Cäcilia Meelker kommt zweimal wöchentlich in das Alloheim in der Lingener Scharnhorststraße. Dort unterstützt die gelernte Krankenschwester bei den Corona-Schnelltests der Bewohner.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Regelmäßig werden die Bewohner des Alloheims in Lingen, so wie in allen anderen Pflegeeinrichtungen auch, auf das Corona-Virus getestet. Eine zusätzliche Arbeit, die das Pflegepersonal alleine kaum leisten kann. Deshalb unterstützt die gelernte Krankenschwester Cäcilia Meelker dabei ehrenamtlich.

Bis 2009 hat Meelker im Lingener Bonifatius-Hospital gearbeitet. Dann ist die heute 73-Jährige in den Ruhestand gegangen. Dieser kann auch als Unruhestand bezeichnet werden, denn nur zuhause im Sessel zu sitzen ist nicht ihr Ding. "Ich war