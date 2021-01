Christin Mross mit bosnischen Straßenhunden.

Max Foundation

Lingen. Corona hält die Menschheit auf Trab. Wer denkt da noch an Straßenhunde? Christin Mross aus Lingen tut dies: Sie macht sich Sorgen um die Hunde in der bosnischen Stadt Bihać, in der sie seit 2019 mit der von ihr gegründeten Max Foundation ein Hundeasyl unterstützt.

2019 entschloss sich die Lingenerin, die Max Foundation zu gründen, ein mittlerweile als gemeinnützig anerkannter Verein, benannt nach ihrem vorherigen Hund Max. Das Hundeasyl liegt inmitten einer Müllhalde.