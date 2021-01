Wessen Corona-Schnelltest negativ ausfällt, erhält hierüber eine entsprechende Bescheinigung.

Wilfried Roggendorf

Lingen. In Lingen und Umgebung bieten verschiedene Apotheker und Ärzte in ihren Räumen Corona-Schnelltests an. Neu hingegen ist das Testzentrum in einem Container auf einem Supermarktparkplatz in Lingen-Darme. Am Montag, 18. Januar, hat es seinen Betrieb aufgenommen. Wer lässt sich dort testen und warum?

Betrieben wird das Testzentrum auf dem gemeinsamen Parkplatz der Darmer Apotheke und des Famila-Supermarktes an der Rheiner Straße von Apotheker Michael Koop. Bereits zur Eröffnung am ersten Tag hatte sich dort eine kleine Schlang