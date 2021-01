Termine absagen und Anfragen nach verbotenen Hausbesuchen ablehnen gehört in diesen Tagen für Friseurin Elke Fischer vom Salon "H-Team" in der Lingener Elisabethstraße dazu.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Es ist kalt im Salon "H-Team" von Elke Fischer. Die Friseurin aus Lingen muss sparen im Lockdown, hat die Heizung fast ausgestellt. Ihr Umsatz ist seit Mitte Dezember gegen Null gesunken. Was geblieben ist, sind die fixen Kosten. Und auf staatliche finanzielle Unterstützung wird sie wohl noch länger warten müssen.

Andere Kaufleute in der Lingener Innenstadt suchen während des Lockdowns nach Alternativen, ihre Ware an den Mann oder die Frau zu bringen. Sie entdecken den Onlinehandel für sich, führen ihre Kunden per Videoschalte durch ih