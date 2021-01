Warum Mia Vedder aus Lingen lieber in der Schule als zuhause lernt

Auch Sportübungen gehören für die Marienschule zum Homeschooling.

Caroline Theiling

Lingen. Lernen zu Hause statt in der Schule ist zurzeit bei Mia Vedder aus Lingen angesagt. Keine Schulglocke, keine festen Unterrichtszeiten, kein Gedränge in den Gängen und auf den Fluren. Doch trotz all dieser Vorzüge möchte die Elfjährige lieber zur Schule gehen.

Mia besucht die Klasse 5b der Marienschule in Lingen. Eigentlich könnte sie ausschlafen, denn der Unterricht findet für sie und ihre Mitschüler nicht in der Schule, sondern zu Hause statt. Die Aufgaben kommen digital und müssen erst im Lauf