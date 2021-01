Bei eine Fahrzeugkontrollen an der A 30 bei Bad Bentheim konnte der Zoll Tüten mit Marihuana beschlagnahmen.

Hauptzollamt Osnabrück

Lingen . Rund 3180 Gramm Marihuana im Wert von 32.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Montagmorgen bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn A 30 bei Bad Bentheim in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten Auto.

Die Reisenden gaben an, für zwei Wochen in den Niederlanden gearbeitet zu haben und jetzt wieder auf dem Weg nach Hause zu sein. "Die bei unserem Einstieg in eine Kontrolle immer gestellte Frage nach verbotenen Gegenständen oder Betäubungsm