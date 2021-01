So oder ähnlich wie diese nachempfundene Liste sehen die Zettel aus, mit deren Hilfe vorgeblich für die gute Sache gespendet werden soll.

Christiane Adam

Lingen. Ein Mann reicht eine Liste, gibt vor, nicht sprechen und hören zu können. Auf der Liste ist unter dem Logo von Handicap International zu lesen: Unterstützen sie den Taubstummenverband Deutschland. Er will eine Spende. So ist es kürzlich auch in Lingen geschehen. Doch die Organisation und die Polizei mahnen zu Vorsicht: Es ist eine Betrugsmasche.

Handicap International ist eine gemeinnützige Organisation, die sich in rund 60 Ländern mit 380 Projekten für Menschen mit Behinderung einsetzt. Für ihre Arbeit ist sie auf Spenden angewiesen. Zudem gehen die Mitarbeiter unter anderem in In