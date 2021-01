Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchsversuchs an der Schwedenschanze in Lingen (Symbolbild).

Gerd Schade

Lingen. In Lingen ist der Einbruch in einen Kiosk gescheitert. Die Täter entkamen unerkannt, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, versuchten der oder die Täter in der Nacht zu Donnerstag in den Kiosk an der Schwedenschanze einzudringen. Nachdem es jedoch nicht gelungen sei, die Eingangstür aufzubrechen, hätten sie ihr Vorhaben au