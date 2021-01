Die positive Seite der Notbetreuung: Erzieherinnen haben mehr Zeit für das einzelne Kind.

Aline Farbacher

Lingen. Nur eine Notbetreuung bieten die Kitas in Lingen im Corona-Lockdown an. Sind also nur Kinder, deren Eltern "systemrelevante Berufe" haben, in den Einrichtungen? Eine junge Mutter aus Lingen berichtet, worüber sie sich geärgert hat. Positive Rückmeldungen kommen hingegen aus Kitas und von der Stadt.

Eine Mutter aus Lingen, deren Name der Redaktion bekannt ist, ist sauer. Sie möchte ihr zweijähriges Kind für die Notbetreuung anmelden, doch nach Auskunft der Kita sind alle Plätze bereits belegt. Erst im Nachrückverfahren konnte sie ihr K