Die Lingener Sagenfigur Machurius und die geheimnisvolle Tür in der Grundschule

Vor der geheimnisvollen Tür im Klassenraum der Grundschule Schepsdorf sitzt Autorin Gudrun Hüsing. Ob Jule, deren Platz gerade leer ist, vielleicht auf der Suche nach Machurius ist, ist nicht bekannt.

Caroline Theiling

Lingen. Rund um Lingen soll die Machurius getrieben haben. Gibt es seinen Geist wirklich? War er so böse, wie es in der Sage erzählt wird? Diesen Fragen gehen drei Kinder der Grundschule Schepsdorf nach, die die Hauptpersonen in dem neuen Buch „JuPauLu und der Geist des Machurius“ von Gudrun Hüsing spielen.

In der Grundschule Schepsdorf kennt sich Gudrun Hüsing aus. Das ist kein Wunder, denn sie war jahrelang selbst Lehrerin dort, ehe sie in den Ruhestand ging. So kennt sie auch den Klassenraum und die geheimnisvolle Tür, hinter der für Jule,