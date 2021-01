Das Impfteam im Boni bei der Arbeit: Gewissenhaft zieht Johannes Hebbelmann, pflegerischer Leiter der Zentralen Notaufnahme, die Spritzen mit dem Coronaimpfstoff auf, die dann von Nicole Böcker verimpft werden.

Bonifatius-Hospital

Lingen. Die Corona-Krise zerrt an den Nerven der Menschen. Auch an jenen der Beschäftigten im Bonifatius-Hospital in Lingen. Dort ist am Dienstag der 88. Covid-19-Erkrankte im Emsland gestorben. Die größte Hoffnung ist derzeit, dass sich möglichst viele Menschen gegen das Virus impfen lassen. Die Bereitschaft dazu fragte das Krankenhaus nun bei den Angestellten ab.

Lage auf der Intensivstation: Ein trauriges Beispiel für katastrophale Verläufe von Covid-19-Erkrankungen mussten die Beschäftigten auf der Intensivstation erst am Dienstag wieder erleben: Ein mit dem Virus infizierter Patient starb, es war