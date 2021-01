Zahlreiche Ehrenamtliche sind derzeit im Einsatz, fahren zu Firmen in der Region um dort die Mitarbeiter auf das Corona-Virus testen zu lassen.

DLRG Lingen

Lingen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wird mit dem Begriff Wasserrettung in Verbindung gebracht. Doch die ehrenamtlichen Helfer sind auch im Katastrophenschutz und im Rettungsdienst tätig. Kein Wunder also, dass sie in Lingen beim Kampf gegen Corona an vorderster Stelle sind.

Seit zwei Wochen bietet die DLRG Lingen Schnelltestaktionen im südlichen Emsland an. Zahlreiche Ehrenamtliche sind derzeit im Einsatz, fahren zu Firmen in der Region um dort die Mitarbeiter auf das Corona-Virus testen zu lassen. Beauftragt