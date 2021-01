Einbrecher dringen in Imbisswagen in Wietmarschen ein

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Wietmarschen (Symbolbild).

Gerd Schade

Wietmarschen. Einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro haben Einbrecher in Wietmarschen angerichtet. Das teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Beamten drangen die Täter in der Nacht zu Montag in einen mobilen Imbisswagen an der Kirchnerstraße ein. Sie beschädigten eine Tür, entwendeten Bargeld und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarsch