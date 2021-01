Tumorbekämpfung: Gut für Patienten, gut fürs Hospital in Lingen

Das Bonifatius-Hospital in Lingen.

Thomas Pertz

Lingen. Ein Krankenhaus, wo sich keine Baukräne mehr drehen, hat keine gute Perspektive. So hat sich einmal Hermann Bröring, langjähriges Kuratoriumsmitglied im Lingener Bonifatius-Hospital, in kleinem Kreis geäußert.

Der Ehrenlandrat, für den an der Spitze der Kreisverwaltung Themen rund um die emsländischen Krankenhäuser immer Chefsache waren, wird es aus beruflicher Erfahrung beurteilen können. Baukräne haben in den letzten Jahren häufig das Bild am L