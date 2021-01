Was einen Lingener Familienrichter bis in den Schlaf verfolgt

Mit großer Freude übt Hans Heinrich Robben den Beruf des Familienrichters aus. Anfang März wechselt der 65-Jährige in den Ruhestand.

Ludger Jungeblut

Lingen . Wie ist es emotional durchzuhalten, 25 Jahre als Familienrichter zu arbeiten? Der Lingener Amtsrichter Hans Heinrich Robben, der Anfang März in Pension geht, hat es im Gespräch mit unserer Redaktion verraten - und auch, was ihn bis in den Schlaf verfolgt.

"Gott sei Dank stand ich selbst noch nicht vor den Schranken des Familiengerichts", sagt der aus Holdorf bei Vechta stammende verheiratete Familienvater von drei Kindern. Mittlerweile freut sich der 65-Jährige über drei Enkelkinder; ein vie