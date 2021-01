Als erstes Krankenhaus in Europa erhält das Bonifatius-Hospital in Lingen ein "ZAP-X".

ZAP Surgical

Lingen. Es mutet an wie eine Kapsel für Weltraumreisende. Doch das Gerät ist eine neue Hoffnung für Menschen im Emsland und der weiteren Region: "ZAP-X" verspricht eine präzise und schonende Behandlung bei Hirntumoren. Das Bonifatius-Hospital in Lingen wird bald das erste Krankenhaus in Europa sein, in dem die Technik zum Einsatz kommt.

"ZAP-X" heißt die Kurzform der neuesten sogenannten stereotaktischen Strahlenchirurgie (SRS), mit der Prof. Dr. Peter Douglas Klassen, Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie und Neurotraumatologie im Lingener Krankenhaus, zwei Ziele verfolgt: E