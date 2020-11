Lingen. Im Emsland und der Grafschaft Bentheim sind 2019 knapp 130 Fälle bekannt geworden, in denen pornografisches oder kinderpornografisches Material verbreitet wurde. Nicht von Erwachsenen – sondern vermehrt von Kindern und Jugendlichen.

Die Handys klingeln, als eine Gruppe von Jugendlichen in der Lingener Innenstadt zusammensteht. Sie alle sind Mitglieder des Klassenchats auf dem Messenger Whatsapp. Dort hat ein Klassenkamerad gerade eine neue Nachricht weitergeleitet. Es ist ein Foto. Als auf die Bilddatei getippt wird, erscheint ein mit Musik untermaltes Foto eines nackten Kindes. Die Schüler fangen an zu kichern, leiten das Foto ebenfalls weiter – und machen sich strafbar.

Wie sich solches Material auf schnellen und eben oft auch völlig unkontrollierbaren Wegen verbreitet, ist die eine Seite. Die andere ist, dass sich dabei Kinder und Jugendliche schneller straffällig machen können als ihnen bewusst ist. Denn: Nicht nur die Weiterleitung, sondern bereits der Besitz von Kinderpornografie – also das Speichern der Datei beispielsweise auf dem Smartphone – ist nach Paragraf 184 Strafgesetzbuch verboten.

Zur Sache Kinderpornografie und Pornografie Kinderpornografisch ist eine Schrift, wenn sie sexuelle Handlungen von, an oder vor einer Person unter vierzehn Jahren,

die Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbekleideten Kindes in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Körperhaltung

oder die sexuelle aufreizende Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des unbekleideten Gesäßes eines Kindes zum Gegenstand hat. Pornografie ist die Vermittlung sexueller Inhalte, die ausschließlich oder überwiegend auf die Erregung eines sexuellen Reizes beim Betrachter abzielt

und dabei die im Einklang mit allgemeinen gesellschaftlichen Wertvorstellungen gezogenen Grenzen des sexuellen Anstandes überschreitet.

Laut bundesweiter Kriminalstatistik der Polizei waren in Deutschland im vergangenen Jahr 7584 der Tatverdächtigen jünger als 21 Jahre. Auch im Emsland und der Grafschaft Bentheim steigt diese Zahl: 129 Fälle sind 2019 bekannt geworden, in denen pornografisches oder kinderpornografisches Material von unter 18-Jährigen verbreitet wurde. Kriminalhauptkommissarin Hiltrud Frese vom Präventionsteam der Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim sagt:

„Dabei konnten 55 Kinder und Jugendliche als Täter ermittelt werden“

Im Vorjahr seien es noch zehn Täter in dieser Altersklasse gewesen. Bei den 129 Fällen handelte es sich in 85 Fällen um Material, die als Kinderpornografie gelten. Noch vor drei Jahren wurden in den beiden Landkreisen lediglich 56 Fälle (davon 41 kinderpornografische Fälle) bekannt, bei denen zwei Täter minderjährig und acht Täter im Alter zwischen 14 und 18 Jahren waren. "Die Dunkelziffer in diesem Bereich kann natürlich deutlich höher sein", betont Freese.



Die Szene vom Lingener Marktplatz ist ein Beispiel, doch laut Frese werden sogar auch selbst aufgenommene Bilder von duschenden Mitschülern arglos verbreitet. Es kann der Chat in einer WhatsApp- oder Facebook-Gruppe sein oder der virtuelle Mitspieler bei Online-Spielen, wo jemand Nacktbilder verlangt. Kinder machen oft die geforderten Aufnahmen, verschicken sie an fremde Personen oder stellen sie selbst ins Netz. Und ihnen ist nicht bewusst: Es ist illegal Denn seit 2015 gelten in Deutschland auch Dateien und Bilder, die früher teils als strafloses „Posing“ eingestuft wurden, als kinder- oder jugendpornografisch – auch selbsthergestelltes Material.

Die Polizei führt den Anstieg vor allem darauf zurück, dass immer mehr Kinder und Jugendliche ein Smartphone haben. Technik, die für Erwachsene gedacht sei, liegt heute auch in Kinderhänden. Frese und ihre Kollegen wollen "die Technik nicht verteufeln", appellieren jedoch immer wieder an Eltern, zu überlegen, ob die Kinder schon die Reife aufweisen, ein Handy zu besitzen, mit dem sie auch Zugang zum Internet haben. Oder reicht eines mit Telefonfunktion? Alternativ gebe es für Smartphones Kindersicherungen und Zeiteinstellungen an Routern, um die Internetzeit zu regulieren. Frese:

„So wie Kinder schwimmen lernen müssen, müssen sich den Umgang mit dem Smartphone erlernen.“

Die Polizei versucht mit verschiedenen Präventionsprojekten in Grund- und weiterführenden Schulen dagegen vorzugehen. Dabei kommt auch immer die Frage auf: "Was bewegt Jugendliche dazu, solche Bilder oder Videos weiterzuleiten?" Frese: "Kinder und Jugendlichen machen dies oftmals nicht aus sexuellen Motiven, sondern eher unbedarft, weil sie die Videos oder Fotos lustig finden und nicht über die Konsequenzen nachdenken." In Gesprächen mit Schülern soll deutlich gemacht werden, dass es "nicht cool ist", solche Dateien weiterzuleiten. "Viel mehr ist es Zivilcourage, wenn Schüler solche Nachrichten melden", sagt Frese.

"Nicht direkt mit Kindern schimpfen"

Das Projekt "Der Klick zum Kick" richtet sich speziell an die Eltern von Grundschulkindern. Dort verzeichnet die Polizei vermehrt eine Anfrage. Bei Info-Abenden versucht die Polizei, die Eltern für das Thema zu schulen. Der klare Appell: Nicht nur mit den Kindern darüber sprechen, sondern die Handys auch selbst kontrollieren. Damit Eltern weiterhin als Vertrauensperson gelten, rät Frese dazu, nicht direkt mit den Kindern zu schimpfen, sie lieber zu sensibilisieren, misstrauisch gegenüber anderen Usern im Netz zu sein und keine persönlichen Daten herauszugeben.