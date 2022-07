Während Millionen Menschen in Deutschland am 9. Juni ab 20.45 Uhr gespannt im Fernsehen das erste EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft verfolgen werden, gilt die ganze Aufmerksamkeit des Kraftwerkspersonals einem anderen Vorgang. „Wir trennen das KKE gegen 21 Uhr vom Netz und fahren für die Revision herunter“, erklärte Kraftwerksleiter Dr. Jürgen Haag. Und ein Public Viewing gebe es für seine Mitarbeiter nicht. Denn Sorgfalt bei der Durchführung und Arbeitssicherheit stehen für Haag an erster Stelle. „Bei der letzten Revision gab es keinen Unfall und das ist auch dieses Jahr unser Ziel“, betonte Haag.

Die genaue Dauer der Arbeiten richte sich danach, wie die im letzten Jahr begonnene Sanierung und der Austausch von Kühlwasserleitungen verliefen. „Das ist der zeitlich bestimmende Faktor“, so Haag. Zudem würden 40 der insgesamt 193 Brennelemente des KKE ausgetauscht. Überwacht würden die Arbeiten von etwa 50 Sachverständigen, die im Auftrag des niedersächsischen Umweltministeriums alle sicherheitstechnisch relevanten Arbeiten begutachten würden.

Bei der seit einem drei viertel Jahr laufenden Planung der Revision sind die Verantwortlichen von einer Dauer von 21 Tagen ausgegangen. Sollte das Revisionsteam im Zeitplan bleiben, hätten also zumindest die fußballinteressierten Mitarbeiter Glück: Sie könnten, sofern sie nicht gerade reguläre Schicht im KKE haben, wenigstens das Endspiel der EM am 1. Juli verfolgen. Bis dahin soll das KKE nämlich wieder am Netz sein.