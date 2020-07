Lingen. Der TuS Lingen veranstaltet in der Zeit vom 6. bis 9. August Zusammenarbeit mit der Wiesenhof-Fussballschule ein Fussballcamp für Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jahren. Das Camp findet auf der Sportanlage vom TuS Lingen (Emslandstadion) statt.

