Im Weltladen in Lingen gibt es Informationen über die "aktion #fairwertsteuer". An dieser beteilige sich, so Bildungsbeauftragte Barbara Ecke Foto) auch der Weltladen in der Großen Straße.

Lingen. Viele Geschäfte geben die Mehrwertsteuerabsenkung auf 16 Prozent an ihre Kunden weiter, auch in Lingen. Eine Ausnahme bildet der Weltladen in der Großen Straße. Die Mitglieder haben auch einen guten Grund dafür.