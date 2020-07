Lingen. Das Lingener Gymnasium Georgianum hat seine beiden Ziele im Rahmen der Umwelt-Challenge noch vor Schuljahresabschluss erreicht. Die Schülerinnen und Schüler liefen laut Pressemitteilung gemeinsam mehr als die geforderten 1327 Kilometer bis nach Glasgow und sammelten dabei 20.076 Müllartikel.

