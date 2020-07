Blicken gemeinsam mit der DVD „Lingen – Das Jahr 2019“ zurück: LWT Geschäftsführer Jan Koormann (Mitte) sowie Roland Hollmann (links) und Winfried Janshen (rechts) vom Team 75.

Stadt Lingen

Lingen. Manch einem scheint es schon wieder in weite Ferne gerückt zu sein: das Jahr 2019. Nicht so den Mitgliedern des Team 75. Denn wie in jedem Jahr haben die Lingener Filmamateure auch 2019 wieder mit ihren Kameras begleitet. Entstanden ist dabei eine DVD mit dem Titel „Lingen – das Jahr 2019“ von knapp einer Stunde Spiellänge.