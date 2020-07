Bis zu 50 Personen dürfen wieder täglich auf den Abenteuerspielplatz der AWO im Lingener Stadtteil Goosmanns Tannen. Vor allem die Kinder sind sehr froh darüber. Rechts im Bild Lea Schockmann vom AWO-Jugendwerk mit der umweltfreundlichen Einkaufstasche.

Thomas Pertz

Lingen. Seit knapp einer Woche hat der Abenteuerspielplatz der AWO im Lingener Stadtteil Goosmanns Tannen wieder geöffnet. Zwar noch nicht im Normalbetrieb wie in den Zeiten vor der Corona-Krise. Aber auch das "neue Normal" hört sich am Ruth-West-Platz ganz gut an.