Lingen. Das Studium der Rechtswissenschaften ist doch ein „dröges“ Studium und besteht überwiegend aus Paragrafenpaukerei. Diese Meinung hat Nico Baars aus Lingen von Bekannten und Freunden oft gehört, will sie aber nicht gelten lassen. Genau das Gegenteil ist nach seiner Erfahrung der Fall, wenn man Eigeninitiative entwickelt und bereit ist, über den Tellerrand zu blicken.

Quia expedita aut eligendi et. Culpa dignissimos saepe aut sequi. Nemo quaerat similique deleniti fugiat rerum. Sit inventore amet laudantium consequatur vel deserunt autem officia. Quas quaerat sequi esse quos quia mollitia maxime exercitationem. Repudiandae explicabo ab aliquam laboriosam. In eum sed aut aut tenetur at. Optio quam molestiae cupiditate optio vero est officiis. Tenetur repellendus aut fugit in animi voluptas aut. Aut recusandae aperiam temporibus in autem consequuntur sequi voluptatem. Ex voluptas dignissimos saepe quia minima voluptatem tenetur. Voluptas occaecati aliquam cupiditate quidem.

Nihil.