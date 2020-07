Lingen. Der Abgabepreis für die Mittagessen im Rahmen der Ganztagsbetreuung an Lingener Schulen soll auch künftig 2,50 Euro betragen. Dafür haben sich Jürgen Herbrüggen (CDU) und Thomas Kühle (Bündnis 90/Die Grünen) in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses eingesetzt. Einen Beschluss gab es in dieser Sache aber nicht.

