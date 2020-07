Das Diakonische Werk Emsland-Bentheim hält auch in diesem Jahr wieder Schulranzen und Finanzierungshilfen für sozial schwächere Familien parat. Anne Coßmann-Wübbel und ihre Kollege Dominik Bee sprechen sich für weitere Förderungen aus.

Jessica Lehbrink

Lingen. Wenn Kinder eingeschult werden, bedarf es einer Menge an Besorgungen: Hefte, Mappen, Stifte, Bücher und natürlich ein passender Schulranzen stehen auf der Liste. Für einige Familien bedeutet dies einen hohen Kostenfaktor. Die Landeskirche des Diakonischen Werkes in Niedersachsen sowie der Kiwanis-Verein in Meppen haben deshalb auch in diesem Jahr wieder Mittel zu Verfügung gestellt, um sozial schwächere Familien zu unterstützen