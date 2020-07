Lingen. Da Lingen ohne seine facettenreiche Kulturszene nur halb so schön wäre, steht bereits das nächste musikalische Highlight innerhalb des „Kleinen Lingener Sommers“ auf dem Programm. Die Band „Souled Out“ wird am Samstag, 18. Juli, im Amtsgerichtshof zu hören und zu sehen sein.

