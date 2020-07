Die Klassenbesten an der BBS Lingen wurden besonders gewürdigt.

Foto: BBS

Lingen. An den Berufsbildenden Schulen Agrarwirtschaft und Soziales (BBS Lingen AS) haben 117 Schüler ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Unter Corona-Bedingungen mit entsprechenden Hygienevorschriften konnte nur eine in der Teilnehmerzahl reduzierte Verabschiedungsfeier durchgeführt werden. Dennoch fanden die Organisatoren einen angemessenen Rahmen für die persönlichen Grußworte und Überreichung der Abschlusszeugnisse.