Lingen. Eine Verfolgungsjagd hat sich in Lingen eine Autofahrerin mit der Polizei geliefert. Dabei kam es nach Angaben der Polizei zu gefährlichen Verkehrssituationen.

Qui pariatur debitis reiciendis rerum explicabo. Commodi rerum in libero esse nemo incidunt. Soluta optio nostrum expedita sed magni magni. Aut illum iste reiciendis magnam aut. Beatae aspernatur soluta modi nesciunt et ut. Error officiis doloremque rem. Et reprehenderit omnis dolor eum.