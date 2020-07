Lingen. Zehn Jahre hat Heribert Lange den Verein Forum Juden- Christen Altkreis Lingen als Vorsitzender geleitet. Zu seinem Nachfolger wählten die Mitglieder am Donnerstagabend in der Kunsthalle einstimmig Pastor Gernot Wilke-Ewert. Heribert Lange wird weiterhin Verantwortung übernehmen und wurde unter langanhaltendem Beifall zum Ehrenvorsitzenden des Vereins benannt.

