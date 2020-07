Neptune Energy will den Standort Lingen aufgeben.

Stefan Schöning Fotodesign

Lingen. Sollte das Grundstück des Unternehmens Neptune Energy an der Waldstraße in Lingen in Zukunft zum Verkauf steht, hat die Stadt Lingen ein Vorkaufsrecht. Eine entsprechende Satzung beschloss der Planungs- und Bauausschuss in seiner Situng am Mittwoch einstimmig.