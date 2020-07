Akrobaten des TPZ wollen am Samstag, wie im vergangenen Jahr bei der Veranstaltung "Walk 'n Art, für Abwechslung in der Lingener Innenstadt sorgen.

Caroline Theiling

Lingen. Nach dem sehr erfolgreichen Start am vergangenen Wochenende geht der „Lingener Einkaufssommer“ und damit das bunte Familienprogramm am Samstag in die nächste Runde. Damit das Einkauferlebnis einzigartig und unterhaltsam wird, präsentieren Stelzenläufer und Jongleure des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) in der Innenstadt von 14 bis 18 Uhr ihr Können in bunten Kostümen.