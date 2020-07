Mit den Erstplazierten (von unten) Josefine Eling und Ida Kamprolf (Grundschule Lohne), Lutz Schwindeler (Carl-Orff-Schule) und Anna Altendeitering (Grundschule Lohne) beim Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken freuen sich Sebastian Roosmann und Eva Prekel-Meiners von der Volksbank Lingen.

Volksbank eG

Lingen. Frieden, Familie und Freundschaft in all ihren Formen – das sind nur drei der Glücksfaktoren, die Kinder und Jugendliche beim 50. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken zum Thema „Glück ist ...“ in ihren Bildern präsentieren. Jetzt stehen die Gewinner auf Ortsebene fest.