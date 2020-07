Die BBS Lingen Wirtschaft hat 27 medizinische Fachenangestellte nach bestandener Prüfung verabschiedet.

Lingen. An der BBS Lingen Wirtschaft haben vor wenigen Tagen alle 27 zur Prüfung angetretenen Auszubildenden zur Medizinischen Fachangestellten (MFA) die Abschlussprüfung der Ärztekammer bestanden. Den schriftlichen Teil der Prüfung hatten sie zentral in Osnabrück absolviert, die praktischen Prüfungen fanden in der BBS Lingen Wirtschaft statt.