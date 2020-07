Lingen. In einer bedingt durch die Corona-Pandemie lediglich kleinen Verabschiedung an den BBS Lingen Wirtschaft erhielten 22 Auszubildende zur Zahnmedizinischen Fachangestellten ihre Abschlusszeugnisse. Fünf der Schülerinnen haben die Ausbildung um ein Jahr verkürzt und traten bereits nach zwei Jahren erfolgreich zur Abschlussprüfung an.

